Миронов призвал провести кредитную амнистию и повысить МРОТ, чтобы россияне начали копить

Он привёл результаты опроса ФОМ, согласно которому у 65% россиян нет финансовой подушки безопасности. По словам Миронова, подавляющее большинство населения «как жило, так и живёт от зарплаты до зарплаты».
«Изменит ситуацию госрегулирование цен, кредитная амнистия, ежеквартальная индексация пенсий и повышение МРОТ до 60 тысяч рублей. Это поможет сбалансировать доходы и расходы домохозяйств и создаст условия для сбережений», — заявил Миронов Life.ru.
При этом вклады населения в российских банках впервые превысили 61,2 трлн рублей, рост сбережений продолжается даже на фоне снижения ставок.