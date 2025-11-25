Миронов призвал провести кредитную амнистию и повысить МРОТ, чтобы россияне начали копить

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов (СРЗП) заявил, что рост доходов большого числа россиян сегодня отстаёт от роста расходов. Он назвал меры, которые позволят гражданам жить не от зарплаты до зарплаты, а откладывать сбережения.