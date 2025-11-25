Суд отказался прекратить дело «крабового короля» из-за смерти Кана

Представитель гособвинения заявил, что документы иностранного государства о регистрации смерти не имеют юридической силы в РФ. Защита настаивала, что имеющаяся законная запись о смерти, зарегистрированная в органах ЗАГС, является прямым основанием для прекращения дела. Сторона обвинения не согласилась с этим, указав, что документ иностранного государства не является документом, подтверждающим факт регистрации его смерти на территории РФ.