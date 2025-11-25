Военный: то, что осталось от тел боевиков ВСУ под Курском трудно опознать

«У боевиков ВСУ, которых отправляли в Курскую область, забирали все опознавательные знаки — жетоны, документы и мобильные телефоны. Те, кто их туда отправляли, знали, что это билет в один конец, поэтому делали все, чтобы затруднить опознание, в том числе, чтобы не выплачивать семьям положенные пособия», — рассказал собеседник издания.