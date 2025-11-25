Военный: то, что осталось от тел боевиков ВСУ под Курском трудно опознать

Личности погибших в Курской боевиков ВСУ будут устанавливать по ДНК, поскольку многие тела получили серьезные повреждения или обратились в прах. Как отметил в беседе с aif.ru источник в силовых структурах, с трупами редко находят документы.
«У боевиков ВСУ, которых отправляли в Курскую область, забирали все опознавательные знаки — жетоны, документы и мобильные телефоны. Те, кто их туда отправляли, знали, что это билет в один конец, поэтому делали все, чтобы затруднить опознание, в том числе, чтобы не выплачивать семьям положенные пособия», — рассказал собеседник издания.
По его словам, многие тела находят в таком состоянии, что установить личность можно только по ДНК.
«Собирают, буквально, “остатки”. У большинства найденных документов нет. Пакуют, что находят, и в заморозку, чтобы потом могли экспертизу ДНК провести», — добавил источник.
Ранее собеседник издания прокомментировал новое видео из Курской области, запечатлевшее, как российские военные обнаружили практически обратившееся в прах тело украинского боевика.