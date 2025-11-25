Ричмонд
Стало известно о предложении ограничить хаотичную езду курьеров по тротуарам

Проблему опасной езды курьеров на электровелосипедах планируют решать без ужесточения требований к самим водителям.

Проблему опасной езды курьеров на электровелосипедах планируют решать без ужесточения требований к самим водителям. Об этом сообщил представитель комитета Госдумы по транспорту, комментируя публикации о возможном введении водительских удостоверений для курьеров.

По словам депутата, основной источник проблем — транспорт, который используют доставщики. Большая часть курьеров ездит на мопедах, разгоняющихся по тротуарам и создающих угрозу пешеходам. При этом, подчеркнул он, запрет такого транспорта стал бы крайней мерой, передает ТАСС.

Федяев отметил, что сервисы доставки готовы к сотрудничеству и уже разрабатывают собственные лёгкие электровелосипеды с ограниченной скоростью — не более 25 км/ч — и встроенными датчиками. Вся траектория движения курьера, его скорость и манера езды в этой системе автоматически фиксируются. Такой контроль, по мнению депутата, позволит снизить аварийность и дисциплинировать водителей.

Предлагаемая мера, как подчёркивает парламентарий, может стать компромиссом: курьеры смогут работать без получения прав, компании — сохранить модель доставки, а горожане — избавиться от курьеров на тротуарах. Новые транспортные средства предлагается направить на велодорожки, обочины или правый край проезжей части. Обязательным условием должен стать защитный шлем.

Депутат добавил, что в законодательстве пока отсутствует чёткое определение «электровелосипеда», и этот вопрос требуется урегулировать. По его словам, в нынешнем виде система доставки существовать больше не может.

