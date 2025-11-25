Ричмонд
Юные пациенты из Иркутска посетили Байконур

Ребята, которые перенесли сложные операции и теперь полностью здоровы, стали свидетелями подготовки к запуску ракеты-носителя.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Группа детей — бывших пациентов Иркутской областной детской клинической больницы — побывала на космодроме Байконур. Об этом сообщает детский хирург Юрий Козлов.

Ребята, которые перенесли сложные операции и теперь полностью здоровы, стали свидетелями подготовки к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1а». Они наблюдали, как 300-тонная ракета была доставлена на стартовую площадку и установлена в вертикальное положение.

— Видеть, как 300-тонная ракета занимает свое место на стартовом столе — это незабываемые эмоции. Особенно для детей, которые проходят непростой путь лечения. Такие моменты говорят: невозможное — возможно, — делится главный врач больницы Юрий Козлов.

Особую значимость событию придает то, что на ракете размещены рисунки участников проекта «Ракета Мечты». Поездка завершится наблюдениями за непосредственным запуском в космос.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутска Сергей Микаев отправится в космос с талисманами с родины.