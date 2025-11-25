Юные пациенты из Иркутска посетили Байконур

Ребята, которые перенесли сложные операции и теперь полностью здоровы, стали свидетелями подготовки к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1а». Они наблюдали, как 300-тонная ракета была доставлена на стартовую площадку и установлена в вертикальное положение.