В Ростовской области число пострадавших возросло до десяти

В результате атаки ВСУ по Ростовской области в Таганроге погиб один человек, число пострадавших возросло до десяти. Двум жителям оказана медицинская помощь на месте, восемь человек были доставлены в больницу. Утром начнут проводить работу оперативные группы муниципальных комиссий. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
