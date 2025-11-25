«Омичка» победила «Динамо-Метар» со счетом 3:1

«Доволен действиями команды в первых двух партиях, — поделился после матча главный тренер “Омички”. — Однако в дальнейшем сказалась наша болезнь — не можем провести весь матч с нужным настроем без расслаблений. Сработали замены, хочется, чтобы всегда так получалось. Эта победа придаст уверенности нашей команде. Весь чемпионат еще впереди».