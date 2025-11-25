«Омичка» победила «Динамо-Метар» со счетом 3:1

Волейбольный клуб «Омичка» одержал домашнюю победу над челябинским «Динамо-Метар» в матче чемпионата России — 3:1 (25:19, 25:18, 19:25, 25:21). Встреча, приуроченная ко Дню матери, прошла в теплой и трогательной атмосфере: на трибунах присутствовали мамы омских спортсменок, а в перерывах зрители увидели их видеообращения к дочерям.
С первых минут «Омичка» продемонстрировала решимость: быстрые атаки доигровщиков Мадэлин Гильен и Натальи Кротковой поставили гостей в тупик. Успешно проявили себя и вышедшие на замену Зарина Воситова и Амалия Горбатюк, добавив атакующего разнообразия. Первые две партии омички выиграли убедительно — 25:19 и 25:18.
В третьем сете «Динамо-Метар» собралось: активный блок и уверенная игра Елизаветы Диких — воспитанницы омского волейбола, ныне выступающей за Челябинск — позволили гостям снять напряжение и взять сет 25:19.
«Доволен действиями команды в первых двух партиях, — поделился после матча главный тренер “Омички”. — Однако в дальнейшем сказалась наша болезнь — не можем провести весь матч с нужным настроем без расслаблений. Сработали замены, хочется, чтобы всегда так получалось. Эта победа придаст уверенности нашей команде. Весь чемпионат еще впереди».
В решающей четвертой партии «Омичка» вновь взяла инициативу в свои руки. Несмотря на упорную борьбу и отсутствие крупного отрыва, команда под руководством Александра Кошкина стабильно удерживала преимущество в 3−4 очка, завершив встречу победой 25:21.
