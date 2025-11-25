Ричмонд
Семь детей попали в больницу: сотрудников детсада отстранили от работы в Павлодарской области

В Павлодарской области временно отстранили от работы сотрудников детского сада, воспитанники которого несколько недель назад попали в больницу, сообщает МИА «Казинформ».

Источник: Nur.kz

По данным агентства, заражение воспитанников частного детского сада, оказавшихся в больнице, из-за пищевого отравления не подтверждено. «Предварительно поставленные детям диагнозы не подтверждены. Им были поставлены диагнозы “неопределенное функциональное нарушение пищеварения” и ротавирусный энтерит», — сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Замзагуль Досжанова.

Между тем, специалисты установили в детском саду нарушение некоторых санитарных норм. В частности, выявлены проблемы с хранением продуктов питания и дезинфекционным режимом. «Оказалось, есть сотрудники, которые своевременно не прошли медосмотр. Они были временно отстранены от работы. Проверочные мероприятия еще не завершены», — добавила Замзагуль Досжанова.