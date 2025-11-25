Семь детей попали в больницу: сотрудников детсада отстранили от работы в Павлодарской области

Между тем, специалисты установили в детском саду нарушение некоторых санитарных норм. В частности, выявлены проблемы с хранением продуктов питания и дезинфекционным режимом. «Оказалось, есть сотрудники, которые своевременно не прошли медосмотр. Они были временно отстранены от работы. Проверочные мероприятия еще не завершены», — добавила Замзагуль Досжанова.