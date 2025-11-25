Рядовой Шамсутдинов закрыл собой раненых от взрыва FPV-дрона

Российский военнослужащий Альберт Шамсутдинов во время эвакуации спас раненых сослуживцев взрыва FPV-дрона Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что рядовой Шамсутдинов выполнял задачу по эвакуации раненых, а также доставке боеприпасов на передовую.
Боец закрыл раненых своим телом и получил осколочное ранение. Несмотря на это, рядовой довёл группу до точки сбора.
«Альберт Шамсутдинов прикрыл собой товарищей от взрыва, и оттолкнул их в безопасное место. От взрыва Альберт Шамсутдинов получил осколочное ранение. Несмотря на рану, он оказал себе необходимую помощь и довёл группу до точки сбора, сохранив жизни своих сослуживцев», — говорится в сообщении.
В МО уточнили, что группа подверглась массированной атаке FPV-дронов ВСУ. Шамсутдинов ликвидировал один из беспилотников, второй дрон врезался в землю и сдетонировал неподалёку от военных.
Ранее сообщалось, что раненый штурмовик Сергей Хурдаков вывел из горящего здания двух мирных жителей.