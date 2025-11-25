Астроном Киселев рассказал, откуда прилетел межзвездный объект 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который приблизился к земле на расстояние меньше 300 млн км, не спешит раскрывать своим и порождает новые вопросы. Так, ученые не могут дать однозначный ответ о том, откуда к нам прилетел этот гость.
В разговоре с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев отметил, что есть две теории.
«Могу предположить, что этот объект иной системы прибыл из рукава Щита-Центавра Млечного Пути, так как он содержит множество областей активного звездообразования. Но также комета может быть межгалактическим объектом и прибыть извне Млечного Пути, только этот сценарий маловероятен», — объяснил он.
Как уточнил астроном, он, как и большинство его коллег, уверен, что комета 3I/ATLAS — естественный объект.
«Возможно, он является фрагментом планеты или частью более крупного объекта, вытолкнутого из другой звездной системы, но не инопланетным кораблем. Шансы на то, что внеземная цивилизация искала именно Землю как место, в котором протекает высшая форма жизни, приближены к нулю. Быть не может, что комета “может нести зонд или даже оружие”. Такая история уже была с межзвездным астероидом Оумуамуа, которого из-за его необычной вытянутой формы приняли за инопланетный корабль», — подчеркнул он.
Как стало известно, межзвездный объект 3I/ATLAS приблизился к Земле на расстояние примерно вдвое меньше расстояния от Земли до Солнца. Прогнозируется, что 19 декабря 3I/ATLAS пройдет максимально близко от Земли — на расстоянии около 269 млн км.