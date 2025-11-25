Секрет на 100 лет: врачи и репортеры раскрыли тайну долголетия Симоняна

"Я хочу рассказать одну историю, которая его характеризует как невероятного человека. В 1956 году, когда он в составе сборной Советского Союза выиграл олимпийское золото Мельбурна, он играл в финале. А Эдуард Стрельцов, который много сделал для этой победы, в финале не играл. Но золотые медали, именно сами комплекты наград, вручались только тем футболистам, которые выступали в решающем матче.