Секрет на 100 лет: врачи и репортеры раскрыли тайну долголетия Симоняна

Уход из жизни Никиты Симоняна, легенды советского и российского футбола, многих заставил задуматься о том, как ему удалось сохранять активность и ясный ум до 99 лет.
Aif.ru спросил об этом врачей, и тех кто знал легенду футбола.
Губерниев назвал главный секрет долголетия Симоняна.
По словам комментаитора Дмитрия Губерниева, ключ к долголетию Симоняна крылся не только в физическом здоровье, но и в особом отношении к жизни. Комментатор подчеркнул, что футболист до конца оставался вовлеченным в происходящее вокруг.
«Он до последнего момента живо интересовался происходящим. Сколько я с ним пересекался, видел его, он всегда был в теме, в тренде, работал. Он относился к себе бережно, безусловно, в отличие очень от многих футболистов. Был большой интеллектуал и театрал», — поделился Губерниев.
Симонян хотел подарить свою олимпийскую медаль Стрельцову.
Дмитрий Губерниев рассказал одну из самых ярких историй, характеризующих Симоняна как человека с огромным сердцем. Речь идет о событиях 1956 года, когда сборная СССР выиграла олимпийское золото в Мельбурне.
"Я хочу рассказать одну историю, которая его характеризует как невероятного человека. В 1956 году, когда он в составе сборной Советского Союза выиграл олимпийское золото Мельбурна, он играл в финале. А Эдуард Стрельцов, который много сделал для этой победы, в финале не играл. Но золотые медали, именно сами комплекты наград, вручались только тем футболистам, которые выступали в решающем матче.
И после финала Симонян подошел к Стрельцову и сказал: «Эдик, ты заслужил эту медаль, забирай». На что Эдуард Анатольевич ответил: «Нет, Никита, медаль по праву твоя». То есть Симонян это еще и, как сказал бы поэт, матерый человечище. Этот фактор объясняет очень многое", — поделился Губерниев.
Футболист дружил с артистами театров.
Интересы Симоняна далеко выходили за пределы футбольного поля. Губерниев особо подчеркнул, что он был большим интеллектуалом и театралом, что в его эпоху было неразрывно связано со спортивной жизнью.
«Интеллектуал и театрал. Ведь сейчас невозможно представить, например, да, чтобы московский “Спартак”, например, нынешний, да, дружил закадычно с, скажем, артистами МХТ имени Чехова. Допустим, тренеры “Спартака” были частыми гостями в кабинете художественного руководителя Константина Хабенского. Это фантастика, согласитесь. А в свое время “Спартак”, это МХАТ, это боление, футбол, это интеллигенция. Вот Симонян из тех людей», — поделился Губерниев.
Многие игроки считали Симоняна своим отцом в футболе.
Профессиональное долголетие позволило Симоняну пройти путь от блестящего игрока до мудрого наставника. Его влияние на несколько поколений футболистов невозможно переоценить.
«Никита Павлович до последних дней был для многих футболистов как настоящий отец. Например, для Евгения Ловчева. И поэтому, конечно, он прожил долгую жизнь. Жизнь непростую, но, наверное, счастливую», — сказал Губерниев.
Геронтолог объяснил уникальную продолжительность жизни футболиста.
С точки зрения науки, прожить почти 100 лет, сохраняя активность, — это всегда уникальный случай. Врач-геронтолог Валерий Новоселов в комментарии для aif.ru отметил, что образ жизни играет ключевую роль.
«Скорее всего, продлевает жизнь, не сокращает во всяком случае, здоровый образ жизни, предполагающий определенный уровень физической активности и тип питания. Сбалансированность питания — это более важно… Но тема долголетия — это очень тонкая материя, которую мы до конца не понимаем», — подытожил Новоселов.
Эксперт подчеркнул, что Симонян вошел в число более 17 тысяч россиян, которые по состоянию на 2025 год перешагнули столетний рубеж. Его случай — это сочетание здоровых привычек и того самого «человеческого фактора»: активного мозга, любви к жизни и щедрости души.
Память о Симоняне будет жить в трибунах и фильмах.
Уход такой масштабной фигуры — это потеря, но память о нем будет сохранена. Губерниев положительно оценил решение клуба «Спартак» увековечить его имя.
«Уход Никиты Павловича — большая для нас потеря, нам его будет не хватать. И очень здорово, что “Спартак” назовет одну из трибун своего дворца в честь Симоняна. Будут памятники, будут и фильмы. Никита Павлович — человек на все времена в нашем спорте», — отметил он.
Российский футбольный союз также подтвердил, что все ближайшие матчи будут посвящены памяти легенды.
Прощание с Никитой Симоняном состоится, ориентировочно, 27 ноября.