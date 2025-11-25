Выяснилось, где и когда можно будет проститься с артисткой Лилией Юдиной

Лилия Юдина родилась в Москве в 1929 году. В 1951-м окончила Щукинское училище и вскоре вошла в труппу Малого театра. За годы работы она исполнила около 50 ролей, последней стала Софья Турусина в постановке по пьесе Островского, сыгранная в сентябре 2023 года.