Выяснилось, где и когда можно будет проститься с артисткой Лилией Юдиной

Выяснилось, что прощание с народной артисткой России Лилией Юдиной пройдёт 27 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Об этом сообщили в Малом театре, где актриса служила на протяжении семи десятилетий.
По данным театра, церемония начнётся в 14:00. Юдина скончалась 23 ноября на 97-м году жизни.
Лилия Юдина родилась в Москве в 1929 году. В 1951-м окончила Щукинское училище и вскоре вошла в труппу Малого театра. За годы работы она исполнила около 50 ролей, последней стала Софья Турусина в постановке по пьесе Островского, сыгранная в сентябре 2023 года.
Юдина также снялась в 23 фильмах. Её дебютом стала роль панночки в картине «Майская ночь, или Утопленница». Позднее она участвовала в фильмах «Опасные тропы», «Ярость», «Чайковский».
Актриса была удостоена званий заслуженной и народной артистки РСФСР.
