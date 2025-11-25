Жители самого северного села Хабаровского края согреют теплом бойцов СВО

— Мы хотели в каждую посылку вложить тепло родного дома. Поэтому вместе с самым необходимым наши бойцы получат эвенкийские обереги и талисманы, изготовленные школьниками и местными мастерицами. Кроме того, письма и открытки с пожеланиями скорейшей Победы подготовили воспитанники детского сада, — поделилась волонтер Светлана Левина.