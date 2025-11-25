Жители самого северного села Хабаровского края согреют теплом бойцов СВО

В национальном селе Арка Охотского округа состоялась ежегодная акция «Новогодний подарок ребятам на СВО». Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», к ней присоединилась каждая семья.
Инициаторами акции выступили волонтеры Светлана Левина и Марина Белолюбская. Всего за две с половиной недели они собрали внушительную для села сумму — более 90 тысяч рублей.
Жители села, коллективы предприятий и организаций, которые расположены на территории села, индивидуальные предприниматели приносили в штаб теплые вещи, средства гигиены, сладости, консервы.
— Мы хотели в каждую посылку вложить тепло родного дома. Поэтому вместе с самым необходимым наши бойцы получат эвенкийские обереги и талисманы, изготовленные школьниками и местными мастерицами. Кроме того, письма и открытки с пожеланиями скорейшей Победы подготовили воспитанники детского сада, — поделилась волонтер Светлана Левина.
В комплектовании посылок приняли участие юнармейцы. В общей сложности удалось собрать 28 посылок, которые уже в ближайшее время отправятся на передовую, а жители Арки надеются, что новогодние подарки бойцы получат ровно к праздникам.