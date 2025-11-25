Хоценко: Омск примет церемонию Национальной премии «Музыкальное сердце театра»

В Омске в 2026 году, в рамках звания Культурной столицы России, пройдёт церемония награждения победителей Национальной премии «Музыкальное сердце театра». Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. Мероприятие будет проведено под руководством народного артиста России, композитора Максима Дунаевского.