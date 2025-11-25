Хоценко: Омск примет церемонию Национальной премии «Музыкальное сердце театра»

В Омске в 2026 году, в рамках звания Культурной столицы России, пройдёт церемония награждения победителей Национальной премии «Музыкальное сердце театра». Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. Мероприятие будет проведено под руководством народного артиста России, композитора Максима Дунаевского.
Это событие подчёркивает важную роль Омска в культурной жизни страны. В церемонии примут участие представители музыкальных театров со всей России, что делает форум значимым шагом в культурном развитии региона.
«Омск станет важной площадкой для этого масштабного события, и мы благодарны организаторам за доверие. В 2026 году в нашем городе состоится церемония награждения победителей Национальной премии “Музыкальное сердце театра”, — отметил Хоценко.
Также губернатор сообщил, что омский спектакль «22 июня…», посвящённый событиям начала Великой Отечественной войны, получил приз зрительских симпатий на другом культурном форуме. Награду вручили режиссёру постановки Анастасии Старцевой.