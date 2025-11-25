Ричмонд
Bild: Почти каждый город Германии оказался на грани банкротства

Города и муниципалитеты Германии находятся на грани банкротства — дефицит их бюджетов по итогам 2025 года составил около 30 миллиардов евро. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в Bild.

— На бюрократическом языке это называется «структурным дефицитом». В то время как доходы сокращаются из-за промышленного кризиса, расходы продолжают расти, — добавили в публикации.

Мэр Эссена Томас Куфен добавил, что серьезный дефицит привел к тому, что «практически каждый немецкий город сейчас стоит на грани банкротства».

До этого федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что общемировой порядок, который существовал на Западе последние 80 лет, а на Востоке — 35 лет, подошел к концу.

По словам секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, немецкие авантюристы готовят безумные планы на случай «вторжения» России, вместо того чтобы заниматься внутренними проблемами страны.

Газета The New York Times, в свою очередь, сообщала, что многие жители бывшей ГДР до сих пор сохраняют теплые чувства к России.

