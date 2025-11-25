Геронтолог Новоселов объяснил, что помогло Симоняну дожить почти до 100 лет

«Человек, который бегает для себя триатлоны, марафоны — это профессиональный спорт? Или спорт только там, где есть награды и денежные выплаты? Очень сложно понять в данном случае, что значит “профессиональный”. Дело в том, что между физкультурой и спортом очень тонкая грань. Она, очевидно, связана с тем, что есть механизмы метаболической адаптации. И вот на тех скоростях, на которых мы гоняем эти механизмы, этим все и определяется. Если постоянно гоняем на самых крайних точках своих возможностей, то, очевидно, это не очень хорошо для здоровья», — пояснил Новоселов.