Геронтолог Новоселов объяснил, что помогло Симоняну дожить почти до 100 лет

Врач-геронтолог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов рассказал aif.ru, как спорт мог повлиять на долгожительство экс-футболиста сборной СССР, олимпийского чемпиона 1956 года и лучшего бомбардира московского ФК «Спартак» Никиты Симоняна.
Напомним, прославленный спортсмен скончался 23 ноября на 100-м году жизни. За несколько дней до смерти он был госпитализирован, так как ему стало плохо.
Как отметил Новоселов, продлевает жизнь не сам спорт, а образ жизни, который ведет человек.
«Продлевает жизнь, не сокращает, во всяком случае, здоровый образ жизни, предполагающий определенный уровень физической активности и сбалансированное питание», — сказал врач.
Новоселов также ответил на вопрос, может ли профессиональный спорт принести вред здоровью.
«Человек, который бегает для себя триатлоны, марафоны — это профессиональный спорт? Или спорт только там, где есть награды и денежные выплаты? Очень сложно понять в данном случае, что значит “профессиональный”. Дело в том, что между физкультурой и спортом очень тонкая грань. Она, очевидно, связана с тем, что есть механизмы метаболической адаптации. И вот на тех скоростях, на которых мы гоняем эти механизмы, этим все и определяется. Если постоянно гоняем на самых крайних точках своих возможностей, то, очевидно, это не очень хорошо для здоровья», — пояснил Новоселов.
В РФС сообщили, что все ближайшие матчи кубка, РПЛ и Футбольной национальной лиги будут посвящены памяти Никиты Симоняна. Игры начнутся с минуты молчания.
Напомним, президент РПЛ Александр Алаев назвал уход из жизни Никиты Симоняна огромной потерей для отечественного футбола.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскрыл секрет долголетия Симоняна.