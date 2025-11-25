Застройщик пытается оспорить приговор за взятки экс-главе миграционного управления полиции ХМАО

«Мы подали апелляционную жалобу и не согласны с вынесенным решением. Будем просить об отмене приговора и возврате дела в суд первой инстанции для нового рассмотрения в ином составе», — пояснил адвокат. В суде защита настаивала, что обвинение недоказанно: по версии Норова, он состоял с Семеновой в близких отношениях, а переданные деньги были добровольными и не подразумевали покровительства по бизнесу.