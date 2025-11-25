18-летний парень скончался из-за лопнувшего аппендицита в российском городе

Стало известно, что 18-летний студент умер в Новосибирске после ошибочного диагноза. Родные утверждают, что врачи не распознали острое заболевание и упустили время для спасения.
По данным семьи, парень учился на бюджете в НГПУ, занимался спортом, играл на гитаре и прежде не жаловался на здоровье. 24 октября у него внезапно заболел живот. Бригада скорой помощи доставила юношу в больницу. После УЗИ медики заявили, что у него непроходимость кишечника, и рекомендовали ждать, ограничившись обезболивающими, передает телеграм-канал Mash Siberia.
Через два дня состояние резко ухудшилось. Студента снова привезли в больницу, на этот раз он попал в реанимацию — не мог двигаться и почти не разговаривал. Обнаруженные осложнения затронули почки и сердце. После операции молодой человек скончался. Позднее выяснилось, что причиной был разорвавшийся аппендикс и развившееся тяжелое воспаление.
Родные считают, что трагедии можно было избежать. Они указывают на халатность врачей и напоминают о многочисленных негативных отзывах о работе медучреждения. Семья обратилась с заявлением в Следственный комитет.
