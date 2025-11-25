В центре Красноярска продают ресторан-корабль за 56 миллионов рублей

В центре Красноярска продают плавучий ресторан «Капитанский клуб». Судя по объявлению с интернет-площадки «Авито», реконструированный дизель-электроход имени Антона Рубинштейна владелец оценил в 56 миллионов рублей.
Судно, построенное в 1956 году в Чехословакии, продают как готовый бизнес: на борту семь помещений, которые можно использовать под кафе или другие проекты. Корабль находится на центральной набережной.
Длина объекта — 80 метров, а ширина — 12,5 метра.
