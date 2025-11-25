Омский производитель одежды Ohana Market получил премию «Бренд года в России»

В Москве были подведены итоги III Национальной премии «Бренд года в России 2025». На конкурс поступило более 600 заявок, и одной из лауреатов премии стала компания из Омска — Ohana Market. Эта омская компания, занимающаяся производством одежды, была признана лучшей в своей категории.