Омский производитель одежды Ohana Market получил премию «Бренд года в России»

На конкурс поступило более 600 заявок.

Источник: Om1 Омск

В Москве были подведены итоги III Национальной премии «Бренд года в России 2025». На конкурс поступило более 600 заявок, и одной из лауреатов премии стала компания из Омска — Ohana Market. Эта омская компания, занимающаяся производством одежды, была признана лучшей в своей категории.

Интересно, что ранее компания Ohana Market была также отмечена национальной премией «Марка № 1 в России 2025», став лауреатом в категории «Одежда для дома и отдыха». Руководитель компании, Оксана Шевалье, является резидентом Омского регионального отделения «Опоры России».

Национальная премия «Бренд года в России» вручалась в третий раз. В конкурсе участвуют как ведущие игроки рынка брендинга, так и новые компании.