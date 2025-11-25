В Омске сотрудникам военкоматов больше не будут платить за привлечение контрактников

На ближайшем заседании комитета по социальным вопросам в Горсовете рассмотрят поправки к закону «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан». Он, напомним, гарантирует премию за содействие в привлечении людей на контрактную службу. Сотрудникам ряда федеральных ведомств, военкоматов и пунктов отбора за это полагается 50 тысяч рублей, а простым омичам — 100 тысяч.
Как стало известно порталу Om1 Омск, список получателей премии хотят сократить. Из него предложено исключить сотрудников военкоматов и пунктов отбора. Инициатором этой идеи стала прокуратура, которая усмотрела здесь нарушение закона.
По мнению надзорного органа, привлечение людей на контракт является прямой обязанностью указанных категорий граждан, поэтому выплачивать за него дополнительные премии нельзя. Это создаёт пространство для коррупции, а кроме того, военнослужащим, которые являются сотрудниками военкоматов, прямо запрещено получать деньги «на стороне».
В результате прокуратура потребовала отменить выплаты, а Горсовет внёс соответствующий пункт в повестку профильного комитета.