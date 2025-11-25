В Омске сотрудникам военкоматов больше не будут платить за привлечение контрактников

На ближайшем заседании комитета по социальным вопросам в Горсовете рассмотрят поправки к закону «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан». Он, напомним, гарантирует премию за содействие в привлечении людей на контрактную службу. Сотрудникам ряда федеральных ведомств, военкоматов и пунктов отбора за это полагается 50 тысяч рублей, а простым омичам — 100 тысяч.