«Аэрофлот» прокомментировал экстренную посадку самолета в Иркутске

IrkutskMedia, 25 ноября. В авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировали экстренную посадку самолета в Иркутске. Командир воздушного судна, следовавшего рейсом SU1454 по маршруту Москва — Улан-Удэ, принял решение о посадке в аэропорту столицы Приангарья из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, посадка была выполнена штатно в 09.16 по местному времени.
Для сокращения времени ожидания вылета, которое требуется для дополнительной технической проверки воздушного судна, принято решение о направлении из Москвы резервного самолета. Планируется, что рейс вылетит в Улан-Удэ в 17.00 по местному времени.
На время ожидания вылета пассажирам будет предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Организуется размещение в гостинице, предоставление напитков и питания.
Ранее агентство сообщало, что в настоящее время Восточно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства авиационного события.