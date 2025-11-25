Для пассажиров рейса Москва — Улан-Удэ направят резервный самолет

— Для сокращения времени ожидания вылета, которое требуется для дополнительной технической проверки воздушного судна, принято решение о направлении из Москвы резервного самолета. Планируемое время вылета из Иркутска в Удан-Удэ после 17:00 по местному времени (12:00 мск), — говорится в сообщении авиакомпании.