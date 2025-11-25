Для пассажиров рейса Москва — Улан-Удэ направят резервный самолет

Авиакомпания прокомментировала ситуацию с рейсом SU1454, который 25 ноября совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска из-за технической неисправности. По данным перевозчика, командир воздушного судна принял решение о дополнительной посадке после срабатывания индикации одной из систем самолета.
Как ранее сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, сигнал тревоги был объявлен из-за невыпущенной механизации крыла. Благо, пилотам удалось благополучно посадить лайнер в 09:16 по местному времени. На борту не пострадал ни один человек.
— Для сокращения времени ожидания вылета, которое требуется для дополнительной технической проверки воздушного судна, принято решение о направлении из Москвы резервного самолета. Планируемое время вылета из Иркутска в Удан-Удэ после 17:00 по местному времени (12:00 мск), — говорится в сообщении авиакомпании.
Пока пассажиры находятся в гостинице, им предложено питание и напитки в полном соответствии с требованиями российского авиационного законодательства. Транспортная прокуратура продолжает проверку.
