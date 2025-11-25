Хабаровчане смогут получить налоговый вычет в 1 млн рублей

В России введены новые льготы для участников программы долгосрочных сбережений, которые делают ее еще более привлекательной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Напомним, с 1 октября 2025 года договор о ПДС можно заключить онлайн и подписать электронной подписью.
Суть программы состоит в том, что россиянам предлагается в течение десяти лет откладывать на старость. Человек вносит минимум 2 тысячи рублей, а государство добавляет до 36 тысяч рублей в год.
И вот теперь для тех, кто думает о будущем, вводится нововведение — увеличение налогового вычета для родителей.
Каждый из них может получить вычет до 500 тысяч рублей вместо недавних 400 тысяч при внесении взносов на детей до 18 лет или до 24 лет для студентов, которые учатся на дневном отделении вуза.
Таким образом, общий вычет на семью может достичь 1 млн рублей.
Также закон вводит стимулы для работодателей, их взносы за сотрудников до 12% от зарплаты не облагаются налогом на прибыль и страховыми взносами.
Минимальный срок вложений для получения вычета пока сокращен до 5 лет, то есть до 2026 года, а затем будет постепенно увеличиваться. Льготы теперь распространяются и на договоры страхования жизни.