WP: ЕС выразил недовольство своей ролью в переговорах между США и Украиной

Политики стран Европейского союза (ЕС) выразили недовольство в связи с тем, что не играют роли в переговорах Вашингтона и Киева в рамках урегулирования конфликта. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщил неназванный дипломат газете The Washington Post.