WP: ЕС выразил недовольство своей ролью в переговорах между США и Украиной

Политики стран Европейского союза (ЕС) выразили недовольство в связи с тем, что не играют роли в переговорах Вашингтона и Киева в рамках урегулирования конфликта. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщил неназванный дипломат газете The Washington Post.
— Мы не в теме. Мы пытаемся в них вступить, но пока встречаем некоторое сопротивление со стороны американцев, — отметил он.
По его словам, США приняли к сведению предложения ЕС по мирному плану. Несмотря на это, американские политики все еще сосредоточены на своем первоначальном документе.
В материале добавили, что в Европе боятся «вызвать раздражение у американцев». Поэтому у союза нет четкого представления о ходе переговоров между государствами.
23 ноября европейский политики представили альтернативный план решения кризиса на Украине, согласно которому обмен территориями между Киевом и Москвой будет обсуждаться уже после перемирия.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, считает нелепыми условия ЕС по урегулированию украинского конфликта.