Огни на главной новогодней ели Перми зажгут 14 декабря

В новогоднюю ночь в центральном ледовом комплексе «Легенды Пармы» (его планируют открыть приблизительно 28 декабря) с пятью горками и ледяными скульптурами в виде персонажей коми-пермяцкого фольклора, сказов Бажова и произведения Мамина-Сибиряка на видеоэкранах будут под музыку транслировать поздравления. Горки на время новогодней ночи закроют. Обеспечивать безопасность на площадке будут 33 сотрудника частных охранных организаций и 47 контролёров. Здесь же останется дежурить бригада скорой помощи.