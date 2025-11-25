Огни на главной новогодней ели Перми зажгут 14 декабря, рассказали представители горадминистрации во время заседания оргкомитета по подготовке к празднованию Нового года и Рождества, которое прошло 24 ноября.
Следующим предновогодним событием в Перми будет открытие дачи Деда Мороза — с 17 декабря здесь стартует новогодняя сюжетно-игровая программа «В гости к Дедушке Морозу» для групп до 30 человек. А в январе дачу можно будет посетить в индивидуальном порядке.
Главная городская ёлка Перми традиционно состоится в ДК имени Солдатова. Приглашения на торжество вручат школьникам-победителям олимпиад и творческих конкурсов, победителям спортивных соревнований, а также детям участников СВО. На празднике каждый ребёнок получит сладкий подарок.
В новогоднюю ночь в центральном ледовом комплексе «Легенды Пармы» (его планируют открыть приблизительно 28 декабря) с пятью горками и ледяными скульптурами в виде персонажей коми-пермяцкого фольклора, сказов Бажова и произведения Мамина-Сибиряка на видеоэкранах будут под музыку транслировать поздравления. Горки на время новогодней ночи закроют. Обеспечивать безопасность на площадке будут 33 сотрудника частных охранных организаций и 47 контролёров. Здесь же останется дежурить бригада скорой помощи.
В новогодние каникулы, с 3 по 11 января, в ледовом комплексе запланированы интерактивные программы для гостей. Например, в праздник Рождества Христова, 7 января, с 13:00 до 16:00 состоится концертная программа.
Праздничные события будут проходить и на набережной Камы. В Хрустальном зале расположится приёмная Деда Мороза, которая начнёт работу 25 декабря, а на променадной части все желающие смогут поучаствовать в интерактивной уличной программе.
Всего в Перми запланированы более 200 новогодних мероприятий.