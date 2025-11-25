В Башкирии дожди сменятся ночными заморозками

В среду, 26 ноября, прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах возможна гололедица. Ветер западный и юго-западный, временами порывистый. Ночью столбики термометров покажут от 0 до −5 градусов, а при прояснениях возможно похолодание до −10°. Днем температура будет колебаться в пределах −2,+3°.