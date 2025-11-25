Ричмонд
В Башкирии дожди сменятся ночными заморозками

В Башкирии ожидается похолодание до −10 градусов.

Источник: Комсомольская правда

По данным Башгидрометцентра, в ближайшие дни погода в республике будет неустойчивой. Хотя ночные температуры опустятся ниже нуля, днем все еще возможны дожди.

Во вторник, 25 ноября, в некоторых районах ожидается небольшой дождь, местами возможен туман. Ветер будет юго-восточный и южный, постепенно меняющийся на западный. Дневная температура составит от +3 до +8 градусов.

В среду, 26 ноября, прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах возможна гололедица. Ветер западный и юго-западный, временами порывистый. Ночью столбики термометров покажут от 0 до −5 градусов, а при прояснениях возможно похолодание до −10°. Днем температура будет колебаться в пределах −2,+3°.

