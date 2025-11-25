Ричмонд
Уголовное дело возбуждено по факту гибели шести человек на трассе Алматы — Бишкек

Конаев. 25 ноября. КазТАГ — Уголовное дело возбуждено по факту гибели шести человек в ДТП в Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) региона.

«Сотрудниками полиции начато досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на 65 км автодороги Алматы — Бишкек», — сообщили в ДП редакции КазТАГ во вторник.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомашины Audi, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с транспортным средством Toyota.

«В результате ДТП оба водителя и трое пассажиров скончались на месте от полученных травм. Еще один пассажир был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, скончался в медицинском учреждении. Кроме того, пятеро пассажиров получили различные травмы и находятся под наблюдением врачей. В настоящее время проводится комплексное расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Ход следствия находится на особом контроле руководства ДП Алматинской области», — уточнили полицейские.