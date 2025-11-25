Ричмонд
Губерниев: многие игроки называют Никиту Симоняна своим отцом в футболе

Умерший в 99 лет футболист Симонян стал настоящим отцом для многих спортсменов, отметил спортивный комментатор Губерниев.

Источник: Аргументы и факты

Футболист Никита Симонян, умерший в возрасте 99 лет, стал для многих футболистов отцом, отметил в разговоре с aif.ru спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Никита Павлович до последних дней был для многих футболистов как настоящий отец. Например, для Евгения Ловчева. И поэтому, конечно, он прожил долгую жизнь. Жизнь непростую, но, наверное, счастливую», — сказал он.

Губерниев назвал секретом долголетия Симоняна то, что он до последних дней живо интересовался всем, что происходит, «всегда был в теме, в тренде, работал» и бережно к себе относился.