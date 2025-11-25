Соединённые Штатов помогли РФ добиться унижения Североатлантического альянса, пишет Helsingin Sanomat.
В материале издания из Финляндии сказано, что об этом свидетельствуют положения плана США, касающегося урегулирования конфликта на Украине.
«Положения мирного плана свидетельствуют о полном унижении Россией позиции НАТО. Соединённые Штаты могут заблокировать вступление Украины в НАТО, приняв решение на национальном уровне», — говорится в сообщении.
Профессор международных отношений университета Тампере Туомас Форсберг в разговоре с изданием отметил, что действия американской стороны могут стать причиной распада НАТО.
«Если НАТО развалится, то это произойдёт из-за подобных действий», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Каролин Левитт заявила, что план Соединённых Штатов был разработан с учётом позиций Российской Федерации и Украины.