Helsingin Sanomat: США помогли России унизить НАТО

В материале издания сказано, что об этом свидетельствуют положения плана США.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штатов помогли РФ добиться унижения Североатлантического альянса, пишет Helsingin Sanomat.

В материале издания из Финляндии сказано, что об этом свидетельствуют положения плана США, касающегося урегулирования конфликта на Украине.

«Положения мирного плана свидетельствуют о полном унижении Россией позиции НАТО. Соединённые Штаты могут заблокировать вступление Украины в НАТО, приняв решение на национальном уровне», — говорится в сообщении.

Профессор международных отношений университета Тампере Туомас Форсберг в разговоре с изданием отметил, что действия американской стороны могут стать причиной распада НАТО.

«Если НАТО развалится, то это произойдёт из-за подобных действий», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Каролин Левитт заявила, что план Соединённых Штатов был разработан с учётом позиций Российской Федерации и Украины.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше