Родители начнут ежегодно получать семейную выплату с 2026 года: вот в каком размере

В 2026 году россияне смогут получать около 88 тыс. рублей в качестве ежегодной семейной выплаты. Об этом сообщил экономист Игорь Балынин в разговоре с «Газетой.Ru».
«Право на получение ежегодной семейной выплаты будут иметь родители, у которых среднедушевой доход за год, предшествующий назначению, не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания», — уточнил эксперт.
Как пояснил экономист, размер выплаты зависит от фактически уплаченного налога. Гражданам возвращают разницу между НДФЛ и расчетом по ставке 6%. При этом работающие родители смогут вернуть 50% или более от уплаченного налога.
Для семьи с тремя детьми лимит дохода повышается до 131,25 тыс. рублей в месяц. Максимальный возврат НДФЛ может достигать 110,25 тыс. рублей. В семьях с четырьмя детьми порог дохода составляет 157,5 тыс. рублей. Суммарная выплата при равных доходах родителей может составить до 132,3 тыс. рублей, подчеркнул Балынин.
