Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родители начнут ежегодно получать семейную выплату с 2026 года: вот в каком размере

Экономист Балынин: семьи получат выплату в размере 88 тысяч рублей в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году россияне смогут получать около 88 тыс. рублей в качестве ежегодной семейной выплаты. Об этом сообщил экономист Игорь Балынин в разговоре с «Газетой.Ru».

«Право на получение ежегодной семейной выплаты будут иметь родители, у которых среднедушевой доход за год, предшествующий назначению, не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания», — уточнил эксперт.

Как пояснил экономист, размер выплаты зависит от фактически уплаченного налога. Гражданам возвращают разницу между НДФЛ и расчетом по ставке 6%. При этом работающие родители смогут вернуть 50% или более от уплаченного налога.

Для семьи с тремя детьми лимит дохода повышается до 131,25 тыс. рублей в месяц. Максимальный возврат НДФЛ может достигать 110,25 тыс. рублей. В семьях с четырьмя детьми порог дохода составляет 157,5 тыс. рублей. Суммарная выплата при равных доходах родителей может составить до 132,3 тыс. рублей, подчеркнул Балынин.

Накануне юрист Александр Хаминский напомнил, что в РФ изменили правила выплаты премий и 13-х зарплат.