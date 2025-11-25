Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцы могут сдать кровь и спасти чью-то жизнь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завтра состоится донорская акция.

Источник: НИА Красноярск

26 ноября в администрации Железнодорожного района пройдет донорская акция. Доноров ждут с 10:00 до 14:00 в большом зале администрации на первом этаже по адресу: улица Ленина, 160.

Принять участие могут все желающие, достигшие 18 лет. Важное условие — отсутствие медицинских противопоказаний. Организаторы приглашают присоединиться к доброму делу жителей Железнодорожного и других районов города, студентов, сотрудников предприятий и просто неравнодушных красноярцев.

Напомним, что перед сдачей крови важно не употреблять жирную и молочную пищу, алкоголь, а за два часа до и после процедуры лучше воздержаться от курения. Также при себе необходимо иметь паспорт.

18+