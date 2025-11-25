Ричмонд
Обвиняемая в растрате депутат ДНР купила 285 объектов недвижимости

Стоимость объектов недвижимости во владении депутата ДНР Татьяны Бондаренко многократно превышает ее суммарный доход.

Источник: Комсомольская правда

Депутат народного совета ДНР Татьяна Бондаренко приобрела 285 объектов недвижимости, часть из которых была совершена в период инкриминируемых ей преступлений. Об этом свидетельствуют судебные материалы, имеющиеся у РИА Новости.

В настоящее время Бондаренко официально не имеет недвижимого имущества. Об этом указано в ходатайстве следствия, поступившем в суд.

«Активно приобретала и зарегистрировала на себя 285 объектов недвижимого имущества, в том числе в период совершения инкриминируемых ей преступлений, от которых впоследствии избавилась, часть формально перерегистрировав под видом заключения договоров дарения на своего брата», — следуют данные документа.

Кроме того, в документах подчеркивается несоответствие стоимости имущества. Цены объектов многократно превышают общие доходы Бондаренко и ее родственников.

В начале октября Басманный суд столицы арестовал депутата Бондаренко.