Обвиняемая в растрате депутат ДНР купила 285 объектов недвижимости

Депутат народного совета ДНР Татьяна Бондаренко приобрела 285 объектов недвижимости, часть из которых была совершена в период инкриминируемых ей преступлений. Об этом свидетельствуют судебные материалы, имеющиеся у РИА Новости.
В настоящее время Бондаренко официально не имеет недвижимого имущества. Об этом указано в ходатайстве следствия, поступившем в суд.
«Активно приобретала и зарегистрировала на себя 285 объектов недвижимого имущества, в том числе в период совершения инкриминируемых ей преступлений, от которых впоследствии избавилась, часть формально перерегистрировав под видом заключения договоров дарения на своего брата», — следуют данные документа.
Кроме того, в документах подчеркивается несоответствие стоимости имущества. Цены объектов многократно превышают общие доходы Бондаренко и ее родственников.
В начале октября Басманный суд столицы арестовал депутата Бондаренко.