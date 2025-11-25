Слюсарь сообщил о гибели троих человек при атаке БПЛА на Ростовскую область

Три человека погибли в Ростовской области в результате атаки беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
До этого он написал, что число пострадавших в Таганроге и Неклиновском районе достигло 10. Восемь из них были госпитализированы. Губернатор также уточнял, что в Таганроге погиб один человек.
Позже Слюсарь проинформировал о гибели ещё двоих человек.
«К сожалению, врачам не удалось спасти ещё двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице», — отметил глава региона в своём Telegram-канале.
Он выразил соболезнования семьям погибших. Губернатор также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Кроме того, Слюсарь отметил, что оперативные группы муниципальных комиссий оценят нанесённый ущерб. Он добавил, что людям будет оказана необходимая помощь.
Напомним, ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе отразили массированную атаку киевского режима. По его словам, из-за действий ВСУ пострадали шесть человек. Губернатор также рассказал об объектах, получивших повреждения в Краснодаре, Туапсе, Новороссийске и Геленджике.