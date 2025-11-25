Ричмонд
Астроном Киселев объяснил особую ценность 3I/ATLAS

3I/ATLAS имеет особую ценность, отметил астроном Киселев. Ученый объяснил, в чем она заключается.

Источник: Аргументы и факты

Межзвездный объект 3I/ATLAS представляет особую ценность для земных ученых, отметил в разговоре с aif.ru рассказал астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

«Подобные объекты из далёкого космоса очень ценны для науки. Они несут информацию о других звёздных системах, находящихся на гигантских расстояниях от Земли. Более того, они дают учёным представление о том, как формируются планетные системы у далёких звёзд на протяжении всей истории Млечного Пути, насколько их химический состав схож с нашим и какие физические и химические процессы там когда-то протекали», — объяснил астроном.

Он отметил, что на данный момент нет новых сведений об этом объекте.

«Будем ожидать новых изменений и событий ближайшие 3−4 месяцев вплоть до ее выхода из Солнечной системы», — добавил Киселев.

Ранее астроном рассказал aif.ru о том, откуда 3I/ATLAS мог прилететь в нашу Солнечную систему и как он мог образоваться.