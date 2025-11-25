Астроном Киселев объяснил особую ценность 3I/ATLAS

«Подобные объекты из далёкого космоса очень ценны для науки. Они несут информацию о других звёздных системах, находящихся на гигантских расстояниях от Земли. Более того, они дают учёным представление о том, как формируются планетные системы у далёких звёзд на протяжении всей истории Млечного Пути, насколько их химический состав схож с нашим и какие физические и химические процессы там когда-то протекали», — объяснил астроном.