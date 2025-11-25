Главный тренер волгоградского «Ротора» Бояринцев покинул свой пост

Несмотря на сложный период, когда из 10 последних игр «Ротор» одержал лишь две победы, команда продолжает преследовать амбициозную цель — занять место в топ-4 Первой лиги. Сейчас «Ротор» находится на 7-м месте таблицы. В ближайшее время в клубе пройдет собрание для определения дальнейших шагов.