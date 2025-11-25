Главный тренер волгоградского «Ротора» Бояринцев покинул свой пост

После матчевой неудачи с челябинским клубом, в котором «Ротор» проиграл дома 0:2, главный тренер Денис Бояринцев заявил о своем уходе. Руководство клуба поблагодарило Бояринцева за полуторагодичную работу.
«Хочу принести извинения нашим болельщикам, которые пришли в этот холодный вечер на стадион и поддерживали нашу команду все 90 минут», — объявил генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов.
Несмотря на сложный период, когда из 10 последних игр «Ротор» одержал лишь две победы, команда продолжает преследовать амбициозную цель — занять место в топ-4 Первой лиги. Сейчас «Ротор» находится на 7-м месте таблицы. В ближайшее время в клубе пройдет собрание для определения дальнейших шагов.