В Актау расширяют систему гражданской защиты

Глава МЧС открыл на побережье Каспия новую пожарно-спасательную часть, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

В Актау открылось универсальное спасательное подразделение.

В церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-лейтенант Чингис Аринов, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай и ветераны органов гражданской защиты.

«Мы применяем современные подходы. Подобные объекты строятся в разных регионах. Новое депо было возведено всего за 2,5 месяца. В этом году в Мангистауской области, мы завершим строительство ещё одного депо и семи пожарных постов» Чингис Аринов.

В ходе мероприятия министр вручил ключи от пожарно-спасательной техники и передал символический ключ начальнику части, что обозначило ввод подразделения в эксплуатацию.

Новое депо построено за счёт средств местных исполнительных органов.

В здании предусмотрены помещения для личного состава, учебные классы, кухня, зоны хранения снаряжения и бокс для техники, а также workout-площадка «Batyr team».

Подразделение будет обслуживать нижние микрорайоны Актау, Приморский, посёлок Умирзак, промышленные зоны и прибрежные территории общей численностью около 40 тысяч человек.

Важно отметить, что наряду с пожарными здесь будут нести службу и спасатели, что позволит оперативно реагировать на широкий спектр чрезвычайных ситуаций.