Саночники из Братска поборются за путевку на Олимпиаду-2026

Российские саночники вернулись на международные старты после почти четырехлетнего перерыва. Шесть спортсменов, включая двух жителей Братска Дарью Олесик и Александра Горбацевича, получили допуск к соревнованиям под эгидой Международной федерации санного спорта в статусе «нейтральных индивидуальных атлетов». Об этом сообщает Федерация санного спорта России.
— Команда уже приступила к тренировкам на будущей олимпийской трассе в итальянском курорте Кортина-д’Ампеццо, где в 2026 году пройдут зимние Олимпийские игры, — говорится в сообщении Федерации.
Спортсменам предстоит выступить на серии турниров, где они будут зарабатывать первые квалификационные очки для борьбы за путевку на Игры.
