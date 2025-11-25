Ричмонд
Саночники из Братска поборются за путевку на Олимпиаду-2026

Российские саночники вернулись на международные старты после почти четырехлетнего перерыва.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Российские саночники вернулись на международные старты после почти четырехлетнего перерыва. Шесть спортсменов, включая двух жителей Братска Дарью Олесик и Александра Горбацевича, получили допуск к соревнованиям под эгидой Международной федерации санного спорта в статусе «нейтральных индивидуальных атлетов». Об этом сообщает Федерация санного спорта России.

— Команда уже приступила к тренировкам на будущей олимпийской трассе в итальянском курорте Кортина-д’Ампеццо, где в 2026 году пройдут зимние Олимпийские игры, — говорится в сообщении Федерации.

Спортсменам предстоит выступить на серии турниров, где они будут зарабатывать первые квалификационные очки для борьбы за путевку на Игры.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что певица из Братска Влада Miravi приняла участие в шоу «Битва поколений».