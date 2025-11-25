Саночники из Братска поборются за путевку на Олимпиаду-2026

Российские саночники вернулись на международные старты после почти четырехлетнего перерыва. Шесть спортсменов, включая двух жителей Братска Дарью Олесик и Александра Горбацевича, получили допуск к соревнованиям под эгидой Международной федерации санного спорта в статусе «нейтральных индивидуальных атлетов». Об этом сообщает Федерация санного спорта России.