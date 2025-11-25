В Братске завершилась операция «Нелегал-2025». Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.
Более 500 человек были проверены в Братске в ходе масштабной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025». Мероприятие, направленное на пресечение каналов незаконной миграции и иных правонарушений, проводили сотрудники полиции и ФСБ при поддержке бойцов СОБР Росгвардии.
В результате рейдов, охвативших места работы и проживания мигрантов, а также объекты общепита и общественные пространства, было составлено 34 административных протокола. Из них 21 протокол оформлен в отношении иностранных граждан.
Последствия для нарушителей:
Выдворение из РФ: В отношении трёх иностранных граждан приняты решения о выдворении. Двое из них будут самостоятельно и под контролем выехать за пределы России, один помещен в Центр содержания иностранных граждан в Ангарске.
Штрафы: Сумма наложенных административных штрафов составила 68 900 рублей. Часть штрафов назначена гражданам РФ за нарушение правил миграционного учета и предоставление жилья/транспорта иностранцам.
Уголовные дела: Выявлены четыре факта фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания. За подобные нарушения предусмотрена уголовная ответственность с санкциями вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
Операция «Нелегал-2025» наглядно демонстрирует комплексный подход силовых ведомств к противодействию незаконной миграции и поддержанию правопорядка в регионе.