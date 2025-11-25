Пчеловоды из Хабаровска развивают сельскохозяйственный туризм

Продукцию семейной пасеки Алавердовых хорошо знают в Хабаровском крае и за пределами Дальнего Востока. Мария и Сергей более десяти лет продают мёд и продукты пчеловодства под брендом «Пчёлы Амура»; проводят экскурсии на пасеке, помогают начинающим предпринимателям делать первые шаги в «медовом» бизнесе. Об особенностях своей работы Мария Алавердова рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня».
Мария и Сергей до появления собственной пасеки не работали в сфере сельского хозяйства. Сергей всегда мечтал заниматься пчеловодством, но жена его отговаривала, прекрасно понимая, какой это тяжелый труд, особенно для тех, кто начинает работать «с нуля». Решиться и начать своё дело помогла пчелиная семья, которая однажды поселилась неподалеку от деревенского дома Алавердовых. Супруги расценили это как знак.
Сейчас их бизнесу уже десять лет. За это время Мария и Сергей расширили пасеку, теперь у них более ста пчелосемей. На развитие бизнеса супруги оформили социальный контракт и одними из первых получили грант правительства Хабаровского края по программе «Агростартап». Работать на пасеке им помогают трое сыновей.
Сезон активной работы пчеловодов длится с мая по сентябрь. В это время Сергей постоянно живет за городом. Его рабочий день начинается с пяти утра и может продолжаться до полуночи. Забот хватает: нужно следить за состоянием ульев и пчел, бороться с роением, при необходимости подкармливать пчел, если, как в этом году, период цветения был неудачным. Обеспечивать насекомых пустыми сотами и вентиляцию в ульях, качать мед и заготавливать воск, пергу и пыльцу. И это далеко не полный список дел, выполнять которые он обязан каждый день. В холодное время года, когда ульи занесли в омшаник — специальное хранилище для зимнего содержания ульев с пчёлами — объем работы не уменьшается. Подготовка к следующему сезону тоже требует затрат времени и сил.
Мария, хоть и живет в городе, трудится не меньше мужа.
— У нас разделение функционала: муж работает непосредственно с пчелами, а я с людьми. Занимаюсь продажами, рекламой, веду документооборот, соцсети. С этого года мы стали встречать гостей на кочевой пасеке на Воронеже, проводить экскурсии. Работаем без выходных, но это особенность труда предпринимателя, — рассказывает Мария Алавердова.
Были в их жизни и трудные моменты, когда не хотелось продолжать тяжелую работу. Но Мария точно знает: в тяжелый период важные решения принимать нельзя. А когда его пережили, еще отчетливее стало ясно, каким замечательным и очень интересным делом они занимаются. Особенно приятно предпринимателям получать обратную связь от покупателей, которые хвалят вкусный мед, с удовольствием дарят его друзьям и коллегам. Одним из самых запомнившихся был отзыв гостей, которые приехали на пасеку, чтобы помочь своему ребенку преодолеть страх перед пчелами. Малыш, наблюдая за работой крылатых тружениц, понял, что они совсем не страшные, и искренне их полюбил.
Алавердовы приглашают гостей на свою кочевую пасеку. Такой не самый распространенный для Дальнего Востока формат работы появился в результате сотрудничества с аграриями, которые выращивают сельхозкультуры. Пасеки путешествуют по разным районам края, где цветут медоносы. Пчелы, опыляя поля, помогают увеличить урожай, а пчеловоды расширяют ассортимент своей продукции. Мария и Сергей на этот раз договорились с хозяином гречишного поля и привезли туда свои ульи.
В гости на пасеку приезжают самые разные люди. Родители хотят показать детям, как выглядят настоящие пчелы и как они добывают мед.
— Многие современные городские дети и мед-то не пробовали, а пчел видели только в мультиках и думают, что они его носят в ведерках, которые держат в лапках. Мы показываем ульи, соты, рассказываем, откуда что берется, — рассказывает Мария Алавердова.
Рады здесь пенсионерам, которые не скучают дома, а предпочитают активно проводить досуг, узнавать больше об окружающем мире. Нередко экскурсии в формате выездных занятий по командообразованию организуют работодатели для своих сотрудников. Особые гости — начинающие предприниматели, которые хотят больше узнать о пчеловодстве и понять, готовы ли они развивать бизнес в этом направлении. Пасечники с десятилетним стажем помогают «примерить» этот образ жизни и оценить свои возможности.
Сыновьям Марии и Сергея 12, 14 и 20 лет. Родителям они помогают, хотя, по словам Марии, «эксплуатировать» детей на пасеке они с мужем никогда не стремились. Во время семейных выездов за город мальчики наблюдали, как папа работает с ульями, и постепенно заинтересовались. Родители рады, что их дети не боятся физического труда, к тому же он помогает и в учебе. Школьники участвуют с докладами на тему пчеловодства в научных конференциях, в том числе и городского уровня.
Зимой их родители по приглашению учителей приезжают в школы и проводят посвященные пчелам занятия. Рассказ и демонстрация ульев, сот помогают детям лучше усвоить программу. Друзья сыновей приезжают и на пасеку к Алавердовым, что иногда становится поводом для шуточных просьб их родителей к Марии оставить детей на какое-то время на воспитание физическим трудом.
Пчеловодство — многогранная работа. Производство меда и продуктов пчеловодства, апитерапия, сельскохозяйственный туризм, просветительская работа и ведение соцсетей с красивыми фотографиями и интересными рассказами позволяют людям с разными интересами и талантами найти занятие по душе.
Для Марии главное в ее работе — польза, которую она приносит.
— Пчеловодством я заинтересовалась с позиции мамы, которая заботится о здоровье своих детей. Мои дети были маленькими, я думала, как укрепить их здоровье, особенно это было важно в период простуд. Так узнала об апитерапевтах, которые лечат продуктами пчеловодства. Тогда поняла, какое огромнейшее богатство мы держим в своих руках. Но его надо сохранить. Например, целая наука сбора и заготовки пыльцы. Мы постоянно учимся правильно заготавливать и использовать мед и другие продукты так, чтобы они были максимально полезны, — рассказывает Мария.
Секретами мастерства она щедро делится в соцсетях и на странице интернет-магазина и всегда радуется, получая обратную связь от благодарных покупателей и гостей пасеки.
Дальний Восток входит в зону рискованного земледелия, для пчеловодства это также справедливо. Гибель пчел — серьезная и распространенная проблема. По статистике, за последние два года в мире умерло около 60% пчел. Дальневосточные пасечники своей работой и привлечением к ней внимания людей по мере сил стараются исправить эту тревожную статистику.