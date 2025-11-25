Пчеловоды из Хабаровска развивают сельскохозяйственный туризм

Сезон активной работы пчеловодов длится с мая по сентябрь. В это время Сергей постоянно живет за городом. Его рабочий день начинается с пяти утра и может продолжаться до полуночи. Забот хватает: нужно следить за состоянием ульев и пчел, бороться с роением, при необходимости подкармливать пчел, если, как в этом году, период цветения был неудачным. Обеспечивать насекомых пустыми сотами и вентиляцию в ульях, качать мед и заготавливать воск, пергу и пыльцу. И это далеко не полный список дел, выполнять которые он обязан каждый день. В холодное время года, когда ульи занесли в омшаник — специальное хранилище для зимнего содержания ульев с пчёлами — объем работы не уменьшается. Подготовка к следующему сезону тоже требует затрат времени и сил.