Естественная убыль населения в Башкирии продолжает расти

Только два района республики показали прирост населения.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии естественная убыль населения продолжает расти. В 2024 году, по данным регионального минздрава, этот показатель достиг 4,5 случаев на 1000 человек, тогда как годом ранее он составлял 3 случая на 1000 жителей.

Положительная динамика, когда рождаемость превышает смертность, была зафиксирована лишь в двух муниципальных образованиях: Бурзянском районе (3 на 1000 человек) и Уфимском районе (1,4 на 1000 человек).

Отмечается, что на всей остальной территории республики продолжается процесс естественного сокращения численности населения.

