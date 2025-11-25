Естественная убыль населения в Башкирии продолжает расти

В Башкирии естественная убыль населения продолжает расти. В 2024 году, по данным регионального минздрава, этот показатель достиг 4,5 случаев на 1000 человек, тогда как годом ранее он составлял 3 случая на 1000 жителей.
Положительная динамика, когда рождаемость превышает смертность, была зафиксирована лишь в двух муниципальных образованиях: Бурзянском районе (3 на 1000 человек) и Уфимском районе (1,4 на 1000 человек).
Отмечается, что на всей остальной территории республики продолжается процесс естественного сокращения численности населения.
