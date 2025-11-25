77 килограммов черной икры изъяли у контрабандиста в Хабаровске

В Хабаровске сотрудники полиции изъяли 54 пластиковых контейнера с икрой рыб семейства осетровых общим весом 77 килограммов из незаконного оборота, — сообщает телеграм-канал Полиция Хабаровского края. По подозрению в преступлении задержан житель Ханты-Мансийска.
По данным следствия, мужчина работает водителем большегрузного автомобиля и более десяти лет перевозит товары с острова Сахалин в западные регионы России. При проверке в Краснофлотском районе Хабаровска в фуре с мороженой кетой обнаружили контейнеры с черной икрой. Биологические ресурсы направлены на экспертизу.
Задержанный пояснил, что приобрел икру у неизвестного за 300 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ, предусматривающей до четырёх лет лишения свободы. В отношении фигуранта выбрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, а грузовой автомобиль помещён на специализированную стоянку.