Из Ростовской области выслали более 2,5 тысячи мигрантов в 2025 году

В Ростовской области в 2025 году выслали более 2,5 тысячи иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

Более 2,5 тысячи иностранных граждан выдворили из Ростовской области с начала 2025 года за нарушения миграционного законодательства, сообщили в Telegram-канале МВД. Все они внесены в реестр контролируемых лиц — базу данных иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания в России.

— 18 ноября сотрудники управления по вопросам миграции выявили четырех иностранных граждан, состоящих в реестре и подлежащих высылке. В отношении них принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации, въезд им закрыт на пять лет, — объяснили в ведомстве.

Режим высылки применяется с момента внесения сведений о человеке в реестр контролируемых лиц. Такие лица обязаны являться по требованию полиции, соблюдать ограничения и информировать территориальный орган МВД о своем местонахождении, в том числе через фото с геолокацией.

В случае нарушения этих правил мигранты подлежат принудительной высылке. МВД подчеркивает, что меры направлены на обеспечение миграционной безопасности региона и всей страны.

