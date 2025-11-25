Из Ростовской области выслали более 2,5 тысячи мигрантов в 2025 году

Более 2,5 тысячи иностранных граждан выдворили из Ростовской области с начала 2025 года за нарушения миграционного законодательства, сообщили в Telegram-канале МВД. Все они внесены в реестр контролируемых лиц — базу данных иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания в России.
— 18 ноября сотрудники управления по вопросам миграции выявили четырех иностранных граждан, состоящих в реестре и подлежащих высылке. В отношении них принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации, въезд им закрыт на пять лет, — объяснили в ведомстве.
Режим высылки применяется с момента внесения сведений о человеке в реестр контролируемых лиц. Такие лица обязаны являться по требованию полиции, соблюдать ограничения и информировать территориальный орган МВД о своем местонахождении, в том числе через фото с геолокацией.
В случае нарушения этих правил мигранты подлежат принудительной высылке. МВД подчеркивает, что меры направлены на обеспечение миграционной безопасности региона и всей страны.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
Утром 19 ноября в Ростове пропал мобильный интернет.