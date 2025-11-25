Из Ростовской области выслали более 2,5 тысячи мигрантов в 2025 году

Более 2,5 тысячи иностранных граждан выдворили из Ростовской области с начала 2025 года за нарушения миграционного законодательства, сообщили в Telegram-канале МВД. Все они внесены в реестр контролируемых лиц — базу данных иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания в России.