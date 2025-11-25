Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев: решение «Спартака» дать трибуне имя Симоняна — прекрасный жест

Решение «Спартака» назвать трибуну в честь Симоняна Губерниев назвал прекрасным жестом. Он добавил, что в будущем будут сняты фильмы о легенде отечественного футбола.

Источник: Аргументы и факты

В честь легенды отечественного футбола Никиты Симоняна, умершего в 99 лет, будут сняты фильмы и установлены памятники. Таким мнением с aif.ru поделился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Уход Никиты Павловича — большая для нас потеря, нам его будет не хватать. И очень здорово, что “Спартак” назовет одну из трибун своего дворца в честь Симоняна. Будут памятники, будут и фильмы. Никита Павлович — человек на все времена в нашем спорте», — отметил он.

Ранее Губерниев раскрыл, что, по его мнению стало секретом долголетия Симоняна.

Никита Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Он стал одной из главных легенд отечественного футбола. Симонян забил рекордные 160 мячей за московский «Спартак», четырежды становился чемпионом СССР, дважды выигрывал национальный кубок, а также стал автором первого гола сборной СССР на мировом первенстве 1958 года.