Губерниев: решение «Спартака» дать трибуне имя Симоняна — прекрасный жест

В честь легенды отечественного футбола Никиты Симоняна, умершего в 99 лет, будут сняты фильмы и установлены памятники. Таким мнением с aif.ru поделился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Уход Никиты Павловича — большая для нас потеря, нам его будет не хватать. И очень здорово, что “Спартак” назовет одну из трибун своего дворца в честь Симоняна. Будут памятники, будут и фильмы. Никита Павлович — человек на все времена в нашем спорте», — отметил он.
Ранее Губерниев раскрыл, что, по его мнению стало секретом долголетия Симоняна.
Никита Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Он стал одной из главных легенд отечественного футбола. Симонян забил рекордные 160 мячей за московский «Спартак», четырежды становился чемпионом СССР, дважды выигрывал национальный кубок, а также стал автором первого гола сборной СССР на мировом первенстве 1958 года.