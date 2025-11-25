В Омске начались работы по консервации недостроенного метро

В Омске возобновились работы на участке недостроенного метрополитена. Как сообщили очевидцы, в районе несостоявшейся станции (у библиотеки имени Пушкина) ведется вырубка растительности.
В Министерстве транспорта Омской области пояснили, что речь идет о сезонных работах по содержанию и эксплуатации объекта, а не о возобновлении строительства. Это связано с исполнением давнего судебного решения, обязывающего консервировать отдельные участки метрополитена.
Напомним, решение о консервации левобережного участка (от станции «Заречная» до «Кристалл»), а также участка станции «Рабочая» и перегонного тоннеля до «Туполевской» было вынесено еще в конце 2021 года. После многочисленных апелляций и отсрочек окончательный срок завершения работ установлен на 10 декабря 2025 года.
Недавно Бюджетное учреждение Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» оспорило постановление судебного пристава о переносе сроков, но, судя по всему, власти намерены уложиться в установленные временные рамки.
Ранее мы писали, что в Омской области отменили режим чрезвычайной ситуации.