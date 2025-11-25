В Омске начались работы по консервации недостроенного метро

Напомним, решение о консервации левобережного участка (от станции «Заречная» до «Кристалл»), а также участка станции «Рабочая» и перегонного тоннеля до «Туполевской» было вынесено еще в конце 2021 года. После многочисленных апелляций и отсрочек окончательный срок завершения работ установлен на 10 декабря 2025 года.