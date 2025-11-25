Саида Мирзиёева выступила за усиление экоконтроля

В республике ужесточат требования к строительству, посадке деревьев. В планах создание системы мониторинга воздуха. Указанные меры станут основой для проекта указа, который рассмотрит президент страны Шавкат Мирзиёев.
На совещании госведомства озвучили основные факторы, повлиявшие на нынешнюю ситуацию с воздухом в столице и возможные меры по минимизации угрозы на здоровье столичных жителей и экологию.
На основе полученных данных глава администрации президента предложила комплекс мер — от срочных действий до системных решений для недопущения повторения подобных ситуаций.
«Здоровье людей не может быть предметом компромисса, и этот принцип должен быть единым как для государства, так и для бизнеса», — подчеркнули в пресс-службе главы государства.
По данным климатолога Эркина Абдуллахатова, воздух в Узбекистане станет чище с четверга, 27 ноября, благодаря смене воздушных потоков.
На 8:52 25 ноября воздух в Ташкенте оценивается как вредный. Основным загрязнителем выступают частицы РМ2,5.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Комитет по экологии потребовал от всех промышленных предприятий срочно сократить выброс вредных веществ вдвое.