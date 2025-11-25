Пять театров Екатеринбурга претендуют на «Золотую маску»

Пять театров из Екатеринбурга стали номинантами национальной премии «Золотая маска». Всего в шорт-лист вошло 198 спектаклей со всей России. Об этом сообщили в мэрии.
Екатеринбургские коллективы представлены в трёх категориях. Театр оперы и балета борется за награду в современном балете со спектаклем «Каменный цветок», а Театр кукол — с постановкой «Зойкина квартира».
Особенно сильные позиции у города в детской номинации. Здесь сразу три спектакля претендуют на победу: «Алиса в Зазеркалье» театра оперы и балета, «Дюймовочка» театра «Щелкунчик» и «Переполох в курятнике» Театра музкомедии.
— Всего на соискание премии поступило 789 заявок из 454 театров страны. В шорт-лист вошло 198 спектаклей из разных городов России, — уточнили в мэрии.
У екатеринбургских театров уже есть успешный опыт. В прошлом году они получили три «Золотые маски». Драматический театр победил со спектаклем «Любой ценой», художник по свету Тарас Михалевский был признан лучшим в своей профессии, а дуэт из Музкомедии получил специальную премию за спектакль «Баядера».
Церемония награждения пройдёт в Омске в июне 2026 года.