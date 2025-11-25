Пять театров Екатеринбурга претендуют на «Золотую маску»

У екатеринбургских театров уже есть успешный опыт. В прошлом году они получили три «Золотые маски». Драматический театр победил со спектаклем «Любой ценой», художник по свету Тарас Михалевский был признан лучшим в своей профессии, а дуэт из Музкомедии получил специальную премию за спектакль «Баядера».