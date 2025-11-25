Ричмонд
В Шелехове в рамках бесплатной диспансеризации обследовали 105 кошек и 138 собак

Иркутская область, НИА-Байкал — Бесплатная диспансеризация домашних собак и кошек завершилась в Шелеховском филиале Иркутской городской станции по борьбе с болезнями животных.

Источник: НИА Байкал

С 11 по 22 ноября в рамках акции состоялось обследование 105 кошек и 138 собак. Было вакцинировано 134 питомца.

По итогам осмотра владельцы животных получили рекомендации по уходу, содержанию и лечению. У 60% домашних животных был отобран материал для дополнительных исследований.

В связи с высоким процентом подтвержденных заболеваний кожи и ушей с 3 декабря в Шелеховском филиале ветстанции открыта запись на прием к врачу-дерматологу. Об этом сообщил заместитель руководителя службы ветеринарии региона Иван Лобыцин.

Иркутская городская СББЖ провела данную акцию второй раз. Она включала аппаратную диагностику — УЗИ органов брюшной полости, отоскопию и дерматоскопию с отбором материала для лабораторного исследования.

Также в рамках акции проводились зоогигиенические процедуры, такие как обрезка когтей, чистка ушей и параанальных желез. Кроме того, проводилась вакцинация против бешенства, клинический осмотр, тонометрия и консультация по результатам диспансеризации ветеринарным врачом-терапевтом.