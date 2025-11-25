В Красноярском крае начался обмен транспортных карт

С сегодняшнего дня красноярцы смогут обменять транспортные карты на новые. Действующие сейчас транспортные карты перестанут работать с 1 декабря.
Поездки со старых транспортных карт необходимо израсходовать до 1 декабря, а денежные средства перенесут при замене карты в течение трех дней после замены.
Для замены карт можно обратиться в пункты ГПКК «Красноярскавтотранс». В Красноярске три пункта: на ул. Новосибирская, 64, ул. Устиновича, 5, ул. Вавилова, 49 В.
Переходный период будет длиться с 1 декабря по 31 декабря Во время и после переходного периода оплатить проезд можно будет: • транспортной • социальной • банковской картой • смартфоном • QR-кодом в салоне автобуса — на специальном терминале.
С 1 декабря жители региона смогут пополнять транспортные и социальные карты онлайн, не выходя из дома: • в приложении «СберБанк Онлайн» • в приложении «Т-Карта» • в личном кабинете на сайте t-karta.ru В регионе уже функционирует более 300 почтовых отделений, офисов «Телекомсервис» и терминалов «ПлатеЖКа».
Замена карты производится исключительно при личном визите, так как карта является физическим носителем и не имеет цифрового аналога. Карта не является персонализированной, поэтому для ее замены может обратиться любой представитель. Предъявление паспорта не требуется. При условии предоставления старой карты замена производится бесплатно. Покупать новую карту не требуется.
Кроме того, приобрести транспортные карты можно будет в отделениях «Почты России», киосках «Роспечати» и офисах «Телекомсервиса». Стоимость составит 105 рублей.