В Красноярском крае начался обмен транспортных карт

С 1 декабря жители региона смогут пополнять транспортные и социальные карты онлайн, не выходя из дома: • в приложении «СберБанк Онлайн» • в приложении «Т-Карта» • в личном кабинете на сайте t-karta.ru В регионе уже функционирует более 300 почтовых отделений, офисов «Телекомсервис» и терминалов «ПлатеЖКа».