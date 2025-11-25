Самарцы смогут добраться до Тольятти к поезду Деда Мороза на «Ласточках»

В этом году поезд Деда Мороза не приедет в Самару. В нашем регионе он будет делать всего одну остановку — в Тольятти. Но это не повод расстраиваться, ведь до Тольятти из областной столицы можно будет легко добраться. Как это сделать, рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.