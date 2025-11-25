Самарцы смогут добраться до Тольятти к поезду Деда Мороза на «Ласточках»

В этом году поезд Деда Мороза не приедет в Самару. В нашем регионе он будет делать всего одну остановку — в Тольятти. Но это не повод расстраиваться, ведь до Тольятти из областной столицы можно будет легко добраться. Как это сделать, рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
«Для всех желающих посетить 17 декабря поезд Деда Мороза в Тольятти организовано курсирование пригородных поездов “Ласточка” на маршруте Самара — Тольятти», — прокомментировала пресс-служба компании.
«Ласточки» будут выезжать из Самары 17 декабря в 08.10 и 14.02. Обратно в Самару можно будет уехать в 17.08 (время прибытия — 19.05).
Ранее в РЖД объяснили, почему Самара в этом году осталась без поезда Деда Мороза. Но в следующем году он снова может приехать в областную столицу.